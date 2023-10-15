以色列官員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）上週突襲加薩走廊周遭社區後，軍方法醫小組檢查受害者遺體，發現有多個酷刑、強暴和其他暴行的跡象。

路透社報導，大約有1300具遺體已被運送至以色列中部拉姆拉（Ramla）一座軍事基地，由法醫專家小組檢查，以確定死者的身分和死因。

負責辨識死者身分的魏斯（Israel Weiss）表示，約9成軍人遺體已經確認，而對平民身分識別工作則完成一半。許多遺體都顯示出曾受酷刑和強暴的跡象。

一位婉拒透露姓氏的預備役准尉艾薇格爾（Avigayil）告訴媒體說：「我們看到了手腳被砍斷的肢解遺體，也有被斬首的成人和孩童。」

她說，法醫檢查的遺體中，也發現多起強暴跡象；相關遺體已存放冰櫃中。

名為馬揚（Maayan）的軍醫上尉說：「我們看到他們生前受到嚴重的虐待。我們見到槍傷，也看到純屬酷刑的跡象。」

監督鑑識過程的軍事人員，並未提供任何圖片或醫療紀錄的法醫證據。

控制加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯集團則否認有關酷刑的指控。