日本外務大臣上川陽子今天跟韓國外交部長朴振進行電話會談，對韓國政府派遣運輸機協助載運51名日僑離開以色列表達謝意。截至10月14日止，仍有逾千名日僑暫留以色列。

日本富士新聞網報導，由於以色列跟巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）的衝突持續，韓國政府派出軍方運輸機撤僑，同時也讓51名日本人及6名新加坡人上機，並在10月14日晚間抵達韓國首爾近郊軍用機場。

上川在電話會談結束後受訪說，她跟朴振一致同意，將在持續進行密切意見溝通、早日平息事態及撤離各自僑民等方面相互協助並共同合作。

上川說，有關日本政府安排的撤僑包機，已在日本時間今天凌晨搭載8名僑民離開以色列降落杜拜。

她表示，截至10月14日止，仍有超過1000名日僑滯留以色列，「目前尚未接獲有日本人的生命或身體遭受危害的情報」。

上川說，有關增加安排包機，將關注今後事態發展進行適當因應，「為了在需要的時候立即進行人員運送，自衛隊航機已在附近國家待命備援」。

另外，共同社報導，上川今天宣布，為早日平息以巴衝突，將派遣前駐沙烏地阿拉伯大使上村司以日本政府代表身分，前往中東各國。

上川說，希望跟國際社會合作，盡全力影響各相關人士。