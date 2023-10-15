達德商工水電技術科師生15日到彰化縣田中鎮中潭里的獨老住處義務檢修水電，帶隊老師許世宗（左四）指導學生施作。（孫英哲攝）

達德商工水電技術科三年信班15日到彰化縣田中鎮中潭里的獨居老人家中義務檢修水電，學生架梯登高安裝電線及燈具。（孫英哲攝）

達德商工水電技術科師生15日到彰化縣田中鎮中潭里的獨老住處義務檢修水電，帶隊老師許世宗（左三）指導學生施作。（孫英哲攝）

彰化縣達德商工水電技術科老師賴振龍及許世宗，今天帶領校內20名電機科學生到田中鎮中潭里61歲的獨居長者許雅竣家中，免費檢查維修屋內老舊的電線及漏水的水龍頭等水電設備，暖心義舉讓許老爺爺好感動，而學生們在老師帶領下將課程所學應用在實務上，也直呼「學到好多！」

「先勘查現場環境，關閉總電源後再施工！」「記得老師在上課時教的，把電線拉整齊！」20名達德商工電機科學生兵分多組，頂著烈日在許老爺爺家中忙進忙出，有的忙著安裝新的插座，有人則是架梯登高鋪設新的電線或更換燈泡，兩名帶隊老師賴振龍與許世宗則不斷在一旁適時提點相關正確安裝方式。

獨居在田中鎮中潭里平房的獨老許雅竣，從小患有小兒麻痺症，左腳萎縮行動不便，需支撐腋下拐杖輔助行走，他沒有結婚沒有子女，自己一人居住，他看著這群可當他孫子的學生滿頭大汗忙碌著，心裡十分感動。他說，非常感謝同學們的幫忙，讓他不再害怕外露的電線或跳電造成的危險，也省下不少支出。

達德商工水電技術科三年信班柯名洋同學說，三年課程學到室內配線、工業配線、自來水配管、家電維修等課程，今天能來幫阿公家裡配線及更換電燈、插座，感覺很新鮮很有成就感，這些現場實作經驗都是課本及學校中學不到的，而且還可以幫助獨居阿公在生活上有安全的環境，他感到很有意義。

帶隊老師許世宗指出，許爺爺的家是早期傳統三合院，屋內的管路配線都很凌亂，他發現包括老舊插座電線外露甚至脫落、水龍頭、排水管漏水等等問題，甚至有的插座上方屋頂還會漏水，這樣的屋內環境是一個很好的學習教室，學生透過實地操作可學到很多，對未來進入職場幫助相當大。

達德商工校長許維純校長表示，現在AI技術的發展已經開始改變許多行業，但水電等技術差異性高的行業不用擔心會被AI取代，師生利用假日走入獨居長者家裡，幫忙修繕水電故障問題，除增廣學生實務修繕經驗能力，更幫助獨居長者居家生活用電安全，非常有意義，令人感動。