台語女歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭最高法院判處3年2月有期徒刑，不過入獄前就因失智症、中風等病情，生活已無法自理，獄方因而安排看護照料和監內就醫，未料入監後她因不便喝水等狀況，導致急性腎衰竭、敗血病等病狀休克，8日保外送醫插管治療。所幸，一周後陳盈潔已經醒了，只是意識還沒有很清楚。

日前陳盈潔傳出急性腎衰竭，桃園女監經評估後准予保外醫治，而他的弟弟也趕緊前往醫院探病，透露姐姐已無法行走需靠人照料，她目前正於加護病房救治，仍有知覺且能憑點頭應答。過了一周後，陳盈潔已經甦醒，但意識還沒有很清楚。

陳盈潔所屬的經紀公司鳳凰藝能總經理趙善意表示，「因案入監服刑的陳盈潔小姐，日前因為腎衰竭、休克，申請保外就醫，經過加護病房緊急調養，進行洗腎，終於在週六傍晚，從昏迷中甦醒。家人基於照護便利性，已經從敏盛醫院轉院到台北榮總，持續密切關切與治療！」

事實上，陳盈潔緊急送醫一事，令許多人相當擔心，事發當天音樂人好友許常德也趕緊在臉書透露陳盈潔的狀況，希望能借助網路的力量幫忙分享，並補充：「希望大家給的資訊不是醫院，因為要一家家去問，而且現在病床難求。如果大家有直接管道可連結和確認有無床位。」