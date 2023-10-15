新北市沈姓男子，去年12月與國小就相識的女同學出遊，卻遭女同學指控在車內猥褻4次，但沈姓男子反駁，沒有對女同學逾矩，士林地檢署日前偵結，認為女同學若遇到沈男不禮貌行為，竟又持續與沈男相約出遊，與一般常情有違，並以女同學單一指訴為由，對沈男處分不起訴。

沈姓男子被控去年12月16、25日晚間駕車載著女同學外出，並北投區路口、新北八里渡船頭附近，強吻又撫摸女同學的肚子，又在1月、2月間，駕車載女同學到山區產業道路旁，強吻並拉住女同學左手觸摸他的生殖器。

處分書指出，沈男辯稱兩人互有好感，互動也很頻繁，兩人約出去共7次，有時候是女同學主動邀約沒有強制猥褻行為。

檢察官考量，根據女同學提出的LINE對話紀錄，並未有提及自己遭猥褻的內容，而且自從第一次案發後，女同學仍持續與沈男相約出遊，與一般常情不符，難以認定有強制猥褻行為。

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