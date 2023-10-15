夜市小吃《士林廟口我豪蝦》日前分享一張，正妹老闆上空穿著圍裙烤魷魚爆紅的照片爆紅，許多網友對她吸睛的火辣身材讚譽有加，而被網友發現她其實是JKF女郎晴天，如今人氣飆升的她，也預告即將舉辦見面活動。

晴天在粉專預告，今（15）晚將在士林夜市媽祖廟口前的第一家烤魷魚，舉辦見面活動「買一隻可以跟我拍照喔，這間魷魚我認證過的好吃，當天要小辣還大辣呢？」隨文更附上4張她化身兔女郎的辣照。

事實上，晴天當時之所以會到士林夜市攤位烤魷魚，是YouTuber黑男的節目企劃，而她因烤魷魚爆紅後，也在臉書上發文「謝謝大家，謝謝魷魚老闆，魷魚好吃」。

不過，爆紅後難免有酸民眼紅，因此晴天曾遭到酸民嘲諷「如果不是露假奶，誰要吃你的烤魷魚，賣肉還要裝作是在靠技能賺錢，笑死」對此，她霸氣反嗆「吃了什麼嘴巴那麼髒啊？廚餘還大便？噁心」還酸對方「而且我的奶是真的，真假分不清楚，是傻?賣肉至少也比你還會賺」更撂下狠話：「一堆智障酸民，不喜歡可以滾」。