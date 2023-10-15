新北市板橋區今（15）日下午1時許發生墜樓事件，1名男子不明原因從高處墜落區運路某社區中庭，警消獲報派員到場，見傷者腿部骨折，已無呼吸心跳，隨即送往亞東醫院急救，情況並不樂觀。警方清查傷者身分，隨後已聯繫家屬到場，釐清墜樓原因。
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