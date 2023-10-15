連晨翔台北時裝週首登伸展台走秀。（成人之美提供）

連晨翔台北時裝週首登伸展台走秀。（成人之美提供）

連晨翔台北時裝週首登伸展台走秀。（成人之美提供）

連晨翔台北時裝週首登伸展台走秀。（成人之美提供）

連晨翔甫加入新團隊「成人之美」，15日應品牌邀請出席台北時裝週活動，以「權威中的王子」角色獻出伸展台處女秀，為此失眠2個晚上的他說：「以前看其他藝人朋友走秀，還笑他們『有什麼好緊張』；今天換自己上台，手汗狂流，只能一直自我催眠，這也是表演的一部分，我只是換一個形式在表演。」短短兩分鐘秀一走完，連晨翔說：「如釋重負。」

連晨翔說：「我第一次彩排時，被導演說走路身體太過搖晃，後來我仔細觀摩其他人，發現大家步伐都踩得很穩、肩膀不會太劇烈擺動，才開始慢慢抓住訣竅。」至於表情，他說：「不是故意要臭臉，因為當下只能很專注地看著前面，很怕眼神對到認識的朋友，就笑出來。」

連晨翔對時尚潮流穿搭一向很有自己的見解，過去參加時裝秀，他都是坐在台下當嘉賓，這次應「PCES」之邀首度上台走秀，以行動力挺新銳設計師，三位設計師楊芷芮、李玉琪、Bruno Chung興奮之餘，還特別去二刷他客串演出的《台北女子圖鑑》找靈感，最後為他設定「權威中王子」的角色，以正式的西裝外套搭配短褲，展現王子的俏皮活力又不失莊重；服裝使用特殊植絨布料，走動時反光更添貴氣，手工鉤織製成的品牌經典花型圖樣，讓整套服裝更精緻獨特。連晨翔說：「穿短褲，有點害羞，但是看其他模特兒走台步都很有氣勢，我也一再提醒自己要ㄍㄧㄥ住，不能笑場。」

他入行前在服裝店打工，當時店裡賣的是台灣設計師的衣服，以女裝為主，不少演藝圈的經紀人、造型師會去店裡商借，覺得他外型條件不錯，就推薦他去拍攝平面媒體的「今日我最帥」單元，因此被後來的經紀人發掘，促成他踏進娛樂圈。

連晨翔今年加入新經紀公司「成人之美」，確立了未來成為專職演員的發展方向，他為此已開始全方位的表演課程訓練，「每次上表演課，都像是一趟新的心靈旅程，不像在上課，反而是在人事物各種情感上，重新認識自己；有的則是從基本功、分析劇本開始，我抱持打掉重練的心情，放心交給老師，像是老師會出一些指令，我就要自己編很多戲，才發現很多東西是過去拍戲時沒想到的，因而開發出更多表演上的新方式」。

連晨翔提到有次表演老師教他如何開發情感面向，要他把上課的場域當成自己的家，想像自己一天內在裡面會做什麼事情，「那次練習我才發現想像空間很重要，把情感的感受力放大，才能對周遭的事物更關心、觀察更敏銳，這個是我以前比較不知道怎麼面對的」。

他最近在追劇《有生之年》，也剛看完電影《周處除三害》，興奮表示：「好希望有一天能和吳慷仁、阮經天兩位前輩合作，跟他們學習，他們真是太強大了。」由於新經紀公司善於經營新媒體，連晨翔說：「同事們有教我可以自己拍一些簡單的短影片，搭配音樂、簡單剪接，用最有效率的方式產出符合現在趨勢導向的內容。」前陣子颱風來襲，為了IG的50萬粉絲，他穿著雨衣在風雨裡拍攝影片，提醒大家颱風天要小心安全，事後他說：「我好像從國小畢業後，就沒有穿雨衣走在路上，拍完隔天直接感冒。」