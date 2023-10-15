能接受女兒剛上大學與男友同居嗎？一名父親在網路上透露，女兒今年18歲，說要和男友一起住，他無法接受，覺得會影響學習，無奈女兒堅持，他只好妥協，幫付學費、生活費，感嘆天下父母心，只希望她好好讀書。但貼文曝光後，大批網友都反對，直言比起學習，更要擔心會不會搞出人命。

原PO昨天在臉書「匿名2公社」發文，女兒今年才18歲就說要和男友同居，父母付學費、生活費，同居房租一人一半，換成是大家會接受小孩子這樣同居嗎？難道不會影響學習？

原PO表示，當初女兒堅持要上大學，也已經幫她租好房子，每月給足夠的生活費，結果開學不到3個月，就說要把男友帶來一起住，感覺她沒有用心讀書，身為父親的他無法接受，一直不同意，也跟房東說讓他們自己去簽房約，他不想付房租了，至於女兒生活費他則先幫忙付一陣子，因為女兒從來沒有去工作過，並警告她千萬不能懷孕，一切後果都自己承擔，嘆道「反正我什麼都講了，會全力金錢支持她，就是希望她好好讀書，不要分心，所以沒有叫她打工，第一年課程也多，一切都是天下父母心啊！」

看到原PO女兒剛上大學就吵著要和男友同居，引發網友熱議，紛紛留言「不～連兒子我都不會同意，更何況是女兒」、「不接受！有本事要跟男友同居，男友就要有本事負責養你女兒」、「都成年人搬出去住了還敢跟父母要生活費？」、「先不用擔心學習，你應該先擔心會不會出人命」、「安全措施做好是重點啊」。

但也有人表示「同居可以啊，學費、生活費就不用再給了吧，早點適應社會是好事」、「你都不給她學習的機會，以後怎麼對自己負責？」