彰化縣政府15日在彰化縣立體育場紅磚區舉辦「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，民眾參加牛仔很忙闖關活動時奮力滾動乾牧草捆包。（孫英哲攝）

好牛！彰化縣內乳牛飼養戶計108戶，飼養乳牛約3萬1053頭，泌乳牛約1萬6918頭，佔全國24.44％，年產乳量逾10.8萬公噸，產業年產值達30億元，生乳產量為全國第一。彰化縣政府今天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，鼓勵大家多採購彰化優鮮商品以及國產鮮奶。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣是畜產大縣，今天是彰化畜產派對慶300的壓軸活動。彰化國產生乳產量全國第一，每4瓶牛奶就有1瓶來自彰化，年產值約達30億元，喝牛奶補營養「鈣」健康。

彰化縣草食動物產業協會、統一企業、光泉牧場公司、中華民國農會台農鮮乳廠等公司團體都熱心捐贈乳飲品，藉由彰化乳牛節活動宣導民眾愛用國產鮮乳，並強調，牛奶的鈣質很多，鼓勵大家多喝國產牛奶。

酪農說，雖然2025年即將有進口的牛奶來競爭，但他們不怕競爭，也希望中央政府可以做好源頭管理，把產地標註清楚，讓鄉親可以開心選購健康優質的產品，在彰縣府持續努力推廣彰化優鮮品牌下，鼓勵大家多採購彰化優鮮商品以及國產鮮奶。

今天活動現場有彰化乳牛產業發展成果暨酪農產業導覽解說，系列活動包括乳牛生態導覽遊程活動、牛仔很忙闖關活動、乳牛創意手作DIY、酪農設備展示、酪農產業意象拍照區等你來拍照打卡等，活動牛味十足，參加民眾直呼「好牛！」

彰縣府農業處表示，彰化是台灣酪農產業重要生產縣市，位於彰化市的禾家牧場及日月山景都非常適合親子共遊。彰化生乳產量為全國第一，彰化酪農致力於產業轉型，彰化的標竿酪農養出來的牛1年可生產10公噸以上的生乳，故有「天噸牛」之稱號，全台灣天噸牛頭數分布縣市中，彰化排第一名。