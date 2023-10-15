加薩居民大逃亡

以色列7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲，導致當地超過1,300人喪生後，立刻加以反擊，連日轟炸加薩走廊和西岸，如今已奪去近2,400名巴勒斯坦人的性命。不過，以色列已表明，將從陸、海、空展開大規模地面攻擊行動。

綜合外電15日報導，在各方高度關注，以軍何時會在加薩展開重大的軍事行動下，以色列國防軍（IDF）發言人康里克斯（Jonathan Conricus）說，唯有在他們看到平民離開後，行動才會展開。他並強調，「有一點真的很重要，那就是加薩居民要了解，我們在時間上已經非常、非常慷慨了。我們已經發出了超過 25個小時的充分警告……再怎麼強調都不夠，現在是加薩人離開的時候了。」

然而，以色列高層官員說，原本地面戰應該已經要展開，但由於天氣壞，阻礙空中掩護，以致要延到下星期。此外，以軍將根據新規則執行作戰行動，他們不需要太多檢查，就能向可疑的敵人開槍。據以色列政府安全顧問諾維克（Nimrod Novik）說，以軍內部有部分人士主張，在為期18個月中，要讓軍隊挨家挨戶，逼出哈瑪斯領導高層，並加以格殺。

以色列部隊向南部推進

加薩有超過200萬居民，而其中有一半以上都住在以色列已要求他們撤離的北部。成千上萬巴勒斯坦人在以軍要他們離開後，紛紛穿越滿是斷垣殘壁的街道，奔向南方，好逃避以軍可能展開的地面攻勢。加薩人說，原本已經擁擠的南方現在變得更擠了。

康里克斯說，加薩走廊周邊密密麻麻，部署了數十萬計以色列預備役部隊，而他們正準備執行各式任務。他並強調，其中的挑戰在於，要讓超過36萬預備役部隊同時在南、北準備好執行任何任務。

另一方面，康里克斯說，哈瑪斯正大力阻止平民離開北加薩向南逃，要巴勒斯坦人別理以軍的撤離令。