國內知名網通、醫療器材大廠寶豐電機股分有限公司 在馬稠後產業園區後期投資7億蓋智能廠房，今天新廠開幕。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

寶豐電機股分有限公司董事長陳清輝指馬稠後新廠將作為研發及生產的空間，也是公司未來主要生產基地。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

寶豐電機股分有限公司位於馬稠後產業園區後期的智能廠房今天新廠開幕，嘉義縣長翁章梁（左）受邀到場參與。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣馬稠後產業園區後期持續發展中，國內知名網通、醫療器材大廠寶豐電機股分有限公司投資7億蓋智能廠房，今年完工，是馬稠後後期園區首間完成廠房興建的企業，今寶豐電機舉辦新廠開幕典禮，董事長陳清輝表示，馬稠後新廠會將主力放在網通與醫療相關產品的塑膠機構件，供應醫療產品及5G網通產業的需求，未來也規畫進行航太材料研發。

陳清輝說，寶豐電機在網通、醫療器材領域深耕超過10年，全球市場經營穩定，恰逢政府提出3大投資行動方案，鼓勵及輔導台商回台投資，在嘉義縣政府積極招商下，投資7億元興建總樓地板面積達1萬459.34平方公尺的智能化廠房，作為研發及生產的空間，也是公司未來主要生產基地。

今寶豐電機新廠開幕，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、吳玉琴、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員黃惠汝、嘉義大學校長林翰謙等人都出席祝賀。翁章梁說，陳清輝不僅是衣錦還鄉，更創造嘉義縣就業機會，過去寶豐電機在大陸、越南都有設廠，如今將生產重心轉移至台灣，落腳馬稠後園區，更成為後期園區首家營運廠商。

翁章梁進一步指出，馬稠後產業圈區一期已有29家廠商進駐、25家廠商正在生產營運，而後期園區佔地達343.78公頃，可供生產用地為212.42公頃，縣府畫分的112公頃全數招標完成，共吸引98家廠商購地進駐，至於台糖畫分的100公頃也正在積極招商中。

翁章梁說，未來馬稠後園區將結合嘉義科學園區，亞洲無人機AI創新應用研發中心，將形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展。