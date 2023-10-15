新北市政府今在三芝遊客中心舉辦「112年度多元防災宣導日活動」。（新北市消防局提供）

為強化民眾防範各類災害的正確觀念，新北市政府今（15）日在三芝遊客中心舉辦「112年度多元防災宣導日活動」，現場設有核安宣導、水土保持防災知識、房屋健檢及耐震結構安全、救災物資自儲觀念等多元的闖關宣導攤位及摸彩活動，讓每位完成闖關的民眾都能將豐富的獎品和防災知識帶回家。

活動由新北市副市長朱惕之主持，他表示，新北市境內有核一、核二廠，核安工作不容鬆懈，新北市特設置核能安全監督委員會，監督台電公司落實各項核安工作，並積極辦理應變人員訓練、加強EPZ範圍民眾宣導，並結合防災社區普及大眾核安知識及核子事區域防災社區民眾防護宣導，藉由落實各項演練、宣導加強民眾防災與核安意識。

核安宣導專區由新北市政府、原能會、台電公司、陸軍第六軍團指揮部等各單位進行專業的核安宣導，以活潑的互動式宣導來提升北海岸居民的核安知能。另外也設有各類防災宣導、闖關及美食攤位，結合趣味闖關，透過有趣簡單的遊戲，輕鬆體驗防災及認識災害防護等小常識。

新北市消防局表示，本次活動將核安與防災宣導結合於各項體驗活動，讓參與民眾深刻了解防範各類天然及人為災害的正確知識，建立起正確防災觀念，進而強化平時的防災準備，落實全民防災的目標。