亞洲大學現代美術館收藏法國藝術大師竇加的《14歲的小舞者》雕塑，被視為鎮館之寶之一。(取自亞洲大學現代美術館官網／李侑珊台北傳真)

大學美術館的設置，除了有助推動藝文教育、具實習功能，更能彰顯學校形象與高度。2000年起，台灣也開始興建大學美術館，而各校美術館各擁鎮館之寶，像是在9月底甫開幕的師大美術館，藏有旅法華裔畫家朱德群的《奇幻之光》，業界評估市值逾新台幣2億元，展出後吸引各界人士前往欣賞；亞洲大學現代美術館則有法國藝術大師竇加的《14歲的小舞者》雕塑，月底後將以常設展的方式對外呈現。

台灣的大學美術館第一間成立的是台北藝術大學關渡美術館，之後相繼成立的則包含台灣藝術大學有章藝術博物館、台北教育大學北師美術館、亞洲大學現代美術館與剛開幕的師大美術館，而台大藝術史研究所美術館也在6月揭牌，清華大學宏亮美術館已動工，未來將成為校內新地標。

各校美術館在特色上，絕大多數提供典藏師生作品、校內藝廊與教學使用，不只歡迎藝術家辦理展覽，也都有各自的重要收藏。

在名家收藏上，師大美術館籌備處主任白適銘表示，校內收有幾幅具代表性的大師作品，其中包含國畫大師黃君璧的《雨過碧山》，還有朱德群的《奇幻之光》、趙春翔《風雨生信心》等畫作。

白適銘說，朱德群畫作絕大多數都是藍色等冷色系，捐贈給母校的《奇幻之光》則是少見的暖色系作品，描繪抽象山水。趙春翔的《風雨生信心》，整個畫作以黑色為底，作品上方呈現3朵紅色的梅花，他在世時長年旅居海外，歷經中華民國與美國斷交還有退出聯合國等危局，這幅作品充分展現他的家國情懷。

亞洲大學現代美術館則由日本知名建築師安藤忠雄建造，深具名氣，館內收藏法國雕塑家羅丹的原作所放大鑄造，是世上少數的羅丹的大沉思者之一，以及將於10月底成為常設展的法國藝術大師竇加的《14歲的小舞者》雕塑，都被視為鎮館之寶。

北師藝術館則擁有來自美國紐約大都會博物館贈予百多件石膏模製品所精選的12件作品，於修復保存後，於館內永久陳設，成為亞洲唯一取得此批藏品的文化機構。

論及大學為何需要興建美術館，業界均認為，藝術市場複雜，當中牽涉作品典藏、研究、行銷等藝術行政事務，成立美術館，能讓學生在校內便有實習機會，且整個建築與收藏更能作為資本，彰顯校方地位，是極佳的門面。

白適銘說，台灣目前成立美術館的大學大多數還是公立大學，私立大學僅亞洲大學，當中最大挑戰除了主要在於經費的問題，如何強化與市場連結，還是各校需要努力的方向，因此未來師大美術館會強化國際化與產官學的結合，也鼓勵中小學前來教學授課。

亞洲大學現代美術館館長為國內唯一私校興辦的美術館，經費來自於校方與館內。館張潘𥛮提到，成立美術館的目的除了是要與一流大學看齊，也能夠提升學生的人文精神，再以教育資源來回饋社會，「存在的目的，不是經費導向」。

擔任台大藝術史研究所美術館的台大藝術史研究所所長盧慧紋也強調，所方除了重視藝術品實物觀察與了解，「要能看到、摸到，也追求實事求是的研究與實踐」，也就是要將學術研究落實到策展上，這也是成立美術館的主要目的。