樂天桃猿林子偉在為國出征杭州亞運時出現左手腕受傷的情況，返台檢查結果發現韌帶、肌腱、骨頭都有發炎情況，經過這段時間休養手傷有逐漸好轉，今天可以開始練打，但目前仍未有歸隊時間表，還需視身體狀況而定。

林子偉指出，在預賽對韓國隊那場比賽後手腕傷勢加劇，但想為台灣拚金牌的信念十分強大，忍痛也要繼續拚戰，現在手傷影響比較大的是打擊，但他透露，有一陣子連戴手套都有些困難。

結束國家隊任務，回到母隊正好是中職例行賽最後衝刺期，原本林子偉還想要繼續拚戰，但醫生不建議繼續比賽，他也不希望因為自己無法百分之百發揮而影響到球隊。

林子偉有與守備教練鄭兆行討論，但最後決定先好好養傷一陣子，等身體恢復再歸隊，「我自己是不想要休太久，但又不希望有嗆司的時候因為手傷打不出來，把受傷當作藉口，要比就要拿出權利，不要因為傷勢影響球隊。」

先前在美職小聯盟最後幾年，林子偉就是受到傷病挑戰，這2年他努力避免受傷，沒想到現在又碰上手傷來襲，「覺得很生氣，因為我已經2年沒有受傷，突然受傷覺得滿不甘心的，加上我自己的個性又容易給自己太多壓力。」他也提到，之前有跟同樣是在季中回台的陳俊秀聊過，陳俊秀也以過來人與林子偉分享經驗。

總教練曾豪駒表示，亞運結束後林子偉前陣子都因為手傷休息，今天會開始進行打擊練習，至於何時歸隊沒有時間表，視他身體恢復而定。