大陸河南日前發生一起理髮消費糾紛，引起當地民眾在網路上熱議。根據新浪網討論區貼出一則報導。河南一名13歲男童，在未告知父母的情況下，自己到當地理髮店花了318元人民幣（約新台幣1400元）燙髮。事後父母認為理髮店看孩子年紀小，有故意坑人的嫌疑，隨後向當地警方報案，經過協商，理髮店退還220元人民幣（約新台幣1000元）給對方，不過這起消費糾紛已引起當地人議論紛紛。

根據多家陸媒報導，河南一名13歲男童，自行到當地一家理髮店燙髮，最後店家要價318元人民幣。男童家長得知後氣炸，認為店家坑人，於是當場打電話報警。

警方事後到場與雙方協商，店家主動願意退回220元人民幣。但也無奈地表示，當時主動把價目表給男童觀看，是他自己選399元項目，而且事後還好心打八折。

店家也說，燙髮不是髮，他父母說收費那麼高，要全額退款，一分錢也不出。但民眾也質疑13歲男童尚未成年，店家更喊冤說「我們也不知道他多大啊，現在初中生誰能看出來多大？」

這起糾紛後來被PO上網，引起網友大論戰，紛紛留言表示「店家在燙之前出示價目表，不懂他們哪邊有做錯」、「自己家的孩子不管，就知道難為手藝人，這樣的父母道德有失」、「13歲也不小了，自己想燙髮還怪店家」。