水對身體的重要性眾所皆知，但有些人卻因不愛無味的白開水，會喝各式飲料或咖啡、茶來替代，小心不自覺喝進多餘熱量與咖啡因。對此，營養師沈宛徵分享5款天然食材製作的帶味水，包含檸檬水、葡萄柚水、蜂蜜水、薄荷水及花茶，不僅好喝又可吸收微量營養素。其中她提到，檸檬和葡萄柚皆富含維生素C，能抗氧化、有益心血管；蜂蜜則有抗氧化、顧喉嚨、改善睡眠等益處。

沈宛徵在臉書專頁「沈宛徵營養師」發文表示，很多人常會問，茶、咖啡能當水喝嗎？她說明，茶飲含有的茶鹼、咖啡中的咖啡因具有利尿功能；所含植酸則會抑制鈣、鐵吸收，長時間飲用過量，可能會影響到人體對礦物質的吸收而導致缺乏。加上不少人習慣每天喝咖啡，但過多咖啡因可能會干擾睡眠。除此，她還提到，運動飲料雖可以補充電解質，但同時含有糖分，易造成熱量攝取過多，且滲透壓太高反而會影響到腸胃道的吸收狀況。

若不喜歡無味白開水，又想要健康補充水分，沈宛徵建議，不妨以天然食材製作帶味水，除了讓水更好喝，還可吸收微量營養素。她並推薦下列5款選擇：

1、檸檬水、葡萄柚水：檸檬、葡萄柚皆富含維生素C，能抗氧化、有益心血管。且味道清爽很多人喜愛，還可促進胃口、胃酸分泌，幫助消化。可幾片檸檬配1公升的水製作。

2、蜂蜜水：若喜好甜味的話，蜂蜜水是比含糖飲料更棒的選擇，蜂蜜有抗氧化、顧喉嚨、改善睡眠等益處，但也要注意，蜂蜜有肉毒桿菌孢子，2歲以下孩子不建議飲用。可用1茶匙配400cc的水調製。

3、薄荷水：薄荷富含多種維生素和礦物質，如維生素C、鈣、鎂、鐵等，並有提神、潤喉、健胃、消炎、舒緩情緒等功效。可抓一把薄荷洗淨後，放入到1.5公升的水壺中，也可添加幾片檸檬。

4、花茶：秋天的杭菊、小油菊，可加一把枸杞泡成菊花茶，不但補水，還有明目養肝的效果，適合全家大小一起飲用。

沈宛徵補充，喝水可以增加飽足感、加速代謝，對減重也很有幫助，建議每日攝取水量應為體重乘以35cc。她並提醒，不要等到口渴才喝水，一喝就是一大瓶，反而不利吸收，正確的方式應是少量多次且慢慢喝；也要注意，帶味水中的食材僅作為提味輔助，還是要適量添加不可過量。