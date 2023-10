金曲歌王Eason陳奕迅近期舉辦世界巡迴演唱會,在舞台上特地用廣東話向粉絲聊天,卻沒想到觀眾卻在台下大喊「講國語!」讓陳奕迅秒變臉,認為對方相當沒禮貌外,還繼續用廣東話聊天並回擊對方:「聽不懂就算了!」影片曝光後,也引起了網友熱議。

陳奕迅澳門演唱會的影片在網路上瘋傳,只見他在台上演出時,特地用廣東話分享演唱會背後的含義,並感謝粉絲的支持,豈料台下突然有一名觀眾大喊:「講國語!」此話一出,陳奕迅的臉色大變,但下秒又馬上恢復幽默的態度,先是用泰文回應,再用英文表示,「I love speaking whatever the way and language I want.(我喜歡用我自己想要說的語言來說話)」

陳奕迅也對該名觀眾表示,自己其實也能很流利的講國語,但希望觀眾要求時可以改說:「麻煩你說國語。」而不是命令句,若今天換成有人用英文說:「Speak English!」他也會回嗆:「Shut up!」表達完心境後,陳奕迅繼續用廣東話聊天,並拋下一句:「聽不懂就算了。」

片段曝光後也掀起兩極熱議,網友紛紛表示:「澳門人家的母語也是廣東話,又在那邊發什麼瘋」、「雙方都能理解,在演唱會現場喊話當然不可能像他說的麻煩請你講國」…隔那麼遠兩三個字比較方便發力吧」、「我覺得他說粵語沒半點毛病,台下的人打斷他說話確實也不禮貌」、「他就很討厭被人打斷啊」、「以後是不是都得說請您安可呀」