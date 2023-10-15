金曲歌王Eason陳奕迅近期舉辦世界巡迴演唱會，在舞台上特地用廣東話向粉絲聊天，卻沒想到觀眾卻在台下大喊「講國語！」讓陳奕迅秒變臉，認為對方相當沒禮貌外，還繼續用廣東話聊天並回擊對方：「聽不懂就算了！」影片曝光後，也引起了網友熱議。

陳奕迅澳門演唱會的影片在網路上瘋傳，只見他在台上演出時，特地用廣東話分享演唱會背後的含義，並感謝粉絲的支持，豈料台下突然有一名觀眾大喊：「講國語！」此話一出，陳奕迅的臉色大變，但下秒又馬上恢復幽默的態度，先是用泰文回應，再用英文表示，「I love speaking whatever the way and language I want.（我喜歡用我自己想要說的語言來說話）」

陳奕迅也對該名觀眾表示，自己其實也能很流利的講國語，但希望觀眾要求時可以改說：「麻煩你說國語。」而不是命令句，若今天換成有人用英文說：「Speak English！」他也會回嗆：「Shut up！」表達完心境後，陳奕迅繼續用廣東話聊天，並拋下一句：「聽不懂就算了。」

片段曝光後也掀起兩極熱議，網友紛紛表示：「澳門人家的母語也是廣東話，又在那邊發什麼瘋」、「雙方都能理解，在演唱會現場喊話當然不可能像他說的麻煩請你講國」…隔那麼遠兩三個字比較方便發力吧」、「我覺得他說粵語沒半點毛病，台下的人打斷他說話確實也不禮貌」、「他就很討厭被人打斷啊」、「以後是不是都得說請您安可呀」