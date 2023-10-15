巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）上週對以色列發動突襲，促使以色列激烈報復，這場衝突造成雙方數以千計人員死亡之外，而外國人喪生、失蹤也逾百人。

目前以色列有1300多人死亡，加薩走廊有逾2200多人喪命。

法新社統計，經各國當局確認死亡的外籍人士超過140人，當中許多人同時握有以色列國籍。

根據法新社統計如下：

● 美國

美國當局表示，至少29名美國公民遇害、15名公民及1名永久居留者失蹤。另外，據信有為數不明的美國人被綁架。

● 泰國

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示有24名泰國人喪生。外交部說，另有16名泰人受傷，以及16人據信被綁架。

根據泰國政府資料，大約有3萬名泰國人在以色列工作，其中大多數在農業部門工作。

● 法國

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）辦公室今天表示，有17名法國國民死亡、15人失蹤。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早表示，失蹤者當中有4名兒童。

● 俄羅斯

俄羅斯駐特拉維夫（Tel Aviv）大使館今天在最新消息中表示，至少有16名俄羅斯人被殺，另有8人失蹤。

大使館補充說，至少1名擁有以色列公民身分的俄國公民在加薩被哈瑪斯扣為人質。

● 尼泊爾

尼泊爾駐以色列特拉維夫大使館表示，10名尼泊爾公民在亞魯米集體農場（Kibbutz Alumim）喪生；哈瑪斯發動突襲，亞魯米農場有17名尼泊爾學生。

● 烏克蘭

烏克蘭外交部12日表示，烏克蘭籍罹難人數已升至7人，另有9人失蹤、9人受傷。

● 英國

英國方面，兩人在家屬確認下已經喪生，此外，以色列駐英大使館11日證實另有兩名英人死亡。

英國廣播公司（BBC）報導，有17名英國人死亡或失蹤，其中包括兒童在內；但數字尚未取得政府方面證實。

● 中國

中國外交部12日表示，有3名中國公民喪生，2人失蹤。

● 其他

其他國家目前獲當局證實的喪生與失蹤人數如下：智利4死1失蹤 ；奧地利3死2失蹤；白俄羅斯3死1失蹤；加拿大4死3失蹤；菲律賓3死3失蹤；巴西3死；秘魯2死5失蹤；羅馬尼亞4死1失蹤；南非2死；澳洲1死。