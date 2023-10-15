高雄市梓官區中正路青龍宮前今（15）日上午7時傳出槍聲，警方調查，疑似詐騙集團黑吃黑，詐騙集團幹部先約車手頭林姓男子在市區金芭黎舞廳談判，但林姓男子未交代金錢去處，之後一群人將林男壓到青龍宮。疑似一言不合導致開槍，共有廟公蕭姓男子58歲及林男的兩名陳姓友人中彈，3人送醫。

警方在現場找到10顆彈殼，蕭姓男子左手臂、腹部各有一處槍傷，目前已送國軍高雄總醫院左營分院救治。林男的兩名陳姓友人也受傷，包含左手掌貫穿與背部受傷，兩名陳姓傷者自行到國軍高雄總醫院左營分院就醫。3人無生命危險。林男的背部被詐騙集團成員以棍棒毆打成傷，未就醫。

警方調查，此案應為詐騙集團成員分贓不均，詐騙集團幹部懷疑林男私吞款項，導致發生衝突。原本眾人在苓雅區金芭黎舞廳談判，但林男後來被押走帶到梓官區，林男也找了友人到梓官區青龍宮助勢。不知為何，接連發生槍聲，至於開槍原因還要釐清。

對於有目擊者說嫌疑人以「長槍」射擊，警方對此持保留態度。目前高雄警方已成立專案小組，全力追緝相關涉案人車，共有6車10餘人涉案。