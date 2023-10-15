國民黨總統參選人侯友宜昨（14）日於新北舉行競總成立大會，包括前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜等大咖皆出席。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯認為，這場造勢的成功，韓國瑜現身力挺是主要原因，並透露韓接下來的重要任務。

徐巧芯今在政論節目《週末大爆卦》中指出，侯友宜昨在新北的造勢很成功，除了人數、氣勢外，包括韓國瑜在內的關鍵人物現身力挺也是主因。徐巧芯進一步提到，過去大家不斷猜測侯友宜、韓國瑜關係微妙，但韓昨在造勢中已經清楚表態，要韓粉把對他的愛轉移到侯身上，此舉將有助提升侯的民調支持度。

選戰進入倒數90天，徐巧芯透露，韓國瑜接下來的重要任務是各地輔選，並思考讓侯友宜、國民黨立委參選人獲得什麼樣的協助，「我相信他會發揮百分之一百二十的努力幫忙」。徐巧芯強調，韓國瑜擔不擔任國民黨副主席的議題已經不重要，且韓也表明位置對他而言不重要，重點是國家未來發展方向怎麼走。

另外，徐巧芯提到，侯友宜在還沒接受徵召選總統前民調很高，但隨後因與黨內關係、藍營內部整合等因素，使民調下跌，然而，在723國民黨全代會侯與韓國瑜合體後，侯的民調逐漸與民眾黨總統參選人柯文哲出現捲麻花情形。徐巧芯認為，許多韓國瑜支持者還處在觀望階段，隨著韓昨日表態，對韓粉而言有其說服力。

「韓國瑜對國民黨的重要性，不只是拉抬侯友宜民調」，徐巧芯指出，許多立委參選人最擔心的是投票率，韓的存在及號召力是最有可能幫藍營衝出投票率的人，韓在選前90天積極替侯友宜、立委參選人輔選，讓大家的心都比過去安定了。