長者們齊聚萬和宮領取重陽敬老金，與董事長蕭清杰話家常，場面溫馨。（萬和宮提供／張亦惠台中傳真）

長者們齊聚萬和宮領取重陽敬老金，與董事長蕭清杰話家常，場面溫馨。（萬和宮提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯區素有「長壽之鄉」美譽，轄內的萬和宮敬老不落人後，今明兩天發送重陽禮金給長者90歲以上長者，90至99歲贈3200元禮金、百歲人瑞每位1萬元，65歲以上壽麵乙盒則由里辦公處發放，總發送人數較去年增加1782人，繼續保持「長壽之鄉」美譽。

萬和宮委託里辦公處幫忙發放壽麵，90至99歲耆老敬老禮金，則在今、明兩天發放，今天上午九點，萬和宮在一樓會議室開始發放敬老禮金，幾位行動自如的長者，早上8點多到場等候，高齡93歲的魏林茶老太太騎著腳踏車前來，完全看不出老態，有10幾位內外孫的她說，家裡務農，年輕時種菜、賣菜，每天從早忙到晚，大概是這樣子，讓她較無病痛，去年還到美國探望大女兒。

魏林茶說，要活就要動，她每天到附近公園走路或騎著腳踏車逛逛，也經常到市場買菜。好幾位老先生看到彼此就像老友相見，暢談生活點滴，互相打氣「要把身體照顧好」，場面十分溫馨。

根據南屯區公所統計，至上月5日南屯區65歲以上多達2萬2494人（包括65至89歲2萬1810人、90至99歲663人、100歲以上21人），分佈全區25里。比去年的2萬712人，增加1782人。