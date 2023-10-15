美國資深傳奇女星琵琶羅麗（Piper Laurie），1976年憑藉經典恐怖片《魔女嘉莉》（Carrie）走紅，她曾3度入圍奧斯卡、9度提名艾美獎；怎料，卻傳出她在美國時間周六（14日）早晨於洛杉磯去世，享耆壽91歲。

根據歐美綜合報導，琵琶羅麗小時候曾陪著健康有狀況的姊姊，在療養院度過3年，因此話變得相當少，但也因此使她運用創意逗自己開心，小小年紀就立志要當演員，而她在18歲那年被環球向中，成功以電影《春之誘惑》（Louisa）出道，但因在環球都只能演一些花瓶角色，讓她下定決心解約，之後藉由劇場和電視劇表演獲得好評，更以《江湖浪子》首度提名奧斯卡最佳女主角，但正值事業高峰時，她為養育女兒與丈夫一起搬到紐約，接下來的15年都未再拍電影。

然而，她這一生除了她的演藝作品令人印象深刻外，她的感情世界更是外界關注的焦點，其中她曾與美國前總統雷根有過一段情，而她也在自己的回憶錄中稱，自己將處子之身獻給了雷根。

不過，後來琵琶羅麗在某次受訪時，批評雷根與她交往初期相當有禮，但自從帶她上床後卻變得粗暴冷漠，只會吹噓自己性能力，即使她已告訴雷根自己並不享受歡愉過程，但卻遭雷根罵她有問題，更酸她應該已經高潮無數次，還叫她該去看醫生。