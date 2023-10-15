位於臺大雲林分院虎尾醫院旁的國家級高齡醫學暨健康福祉中心即將完工，15日在斗六膨鼠森林公園舉辦成果發表會，公開關於老人安全用藥、肌少症、睡眠的研究成果。

高齡醫學暨健康福祉中心研究發現，長輩的身體、心理健康與社會互動人際活動是相互牽引的，偏廢其中一個就可能使人逐漸失去獨立自主的能力；若維持每日運動，80歲的肌力也可以大幅提升。

該中心執行長許志成說，除著重老人健康、福祉研究，更重要工作是尊老、敬老的推廣、家庭及社會的陪伴，關心對長輩很重要，所以透過繪畫、作文、繪本創作，讓小孩對長輩的愛及關懷從小札根。

國衛院院長司徒惠康指出，高齡醫學暨健康福祉中心大樓還在興建中，2年來在衛福部預算支持下，中心已開始運作，招聘許多高齡醫學及健康福祉相關專家進展開相關計畫及研究，在中央、縣府、台大雲林分院及社區團體協力下，打造一個為長者提供全方位的健康照護的高齡示範中心。