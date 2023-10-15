子翔（左起）、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷開心分享節目最大看點。（寬想國際娛樂提供）

偶像男團Ozone推出實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》於今（15日）在國賓大戲院舉行千人首映會，千張門票在開賣後火速銷售一空，6位少年佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言感謝粉絲支持，但節目首播日巧撞金鐘獎頒獎典禮，他們表示不擔心，透露會在節目中展現從未公開過的綜藝喜感。

6位團員獻出首次與粉絲一同觀賞自己作品的「初體驗」，自認相當新鮮，在電影院裡陪著粉絲一起笑和尖叫。記者會正逢祖安生日、煥鈞也將在18日生日，隊友們獻上翻糖蛋糕替2人慶生，祖安、煥鈞也把生日願望獻給節目，希望《Ozone夏日青春冒險》開播後能收視長紅，許願能製作第2季，到更多地方旅遊。

他們還分享節目最大看點，哲言笑說：「節目有我們最不想讓人看到的一面，可以看到『崩壞版Ozone』。」他還補充可以看到大家起床素顏、展現勝負欲、生活上小小壞習慣等等的一面，偶像包袱全都丟掉。

子翔表示：「會讓大家看到最真實的我們。」佳辰暖心說：「讓我們來當大家零距離的朋友。」煥鈞也表示：「節目可以讓大家重新體驗熱血、青春的感覺。」因常擺出一號表情而被封為「行走雕像」的祖安則笑說：「大家可以看到我更多不同的表情。」

文廷認為節目可以當成「旅遊指南」，「節目會介紹各地好玩、好吃的，讓大家跟著Ozone一起去旅遊。」他也在節目中突破極限挑戰高空落體，自曝更拍到落淚、真情流露。

《Ozone夏日青春冒險》將於影音平台MyVideo獨家首播，20日起每周五晚間9點新集數上架。而由Ozone演唱的主題曲〈陪你Sha la la〉，也將於17日全面數位上架。