28歲越南籍阮姓移工日前向母親求援「我遭人控制，需要新台幣4萬元脫困」，遠在越南的阮母心急如焚，跨海透過在台友人向警方報案求救，永康警方獲報後即刻救援，找到阮男時，只見對方安然無恙，阮男不得已吐實「身無分文，才對母親說謊」，警方不只揪出他自導自演，同時還因案遭通緝，將其移送彰化地檢署及移民署專勤隊歸案。

永康分局龍潭派出所前天接獲一名越南籍男子報案，指28歲友人阮姓移工疑遭控制在安南區，向在越南的母親求援稱急需4萬元才能脫困，阮母越洋請他幫忙報案。不過，讓警方頗感費解的是，被害人雖自稱遭控制，卻能使用通訊軟體與電話和報案人聯繫。

但龍潭派出所仍立即與偵查隊根據報案人提供線索，前往安南區海佃路一帶追查，一路上阮男還不斷催促報案人「快一點」，當警方與報案人抵達阮男所說的地點後，阮男眼見就要東窗事發，趕緊主動現身吐實。原來阮男因身無分文，才會把歪腦筋動到母親身上，謊稱被擄走還遭到他人控制，對於造成警方誤會，他當下也頻頻致歉。

不過，警方當場查證阮男身分時，卻發現他是失聯移工的身分，且還遭到彰化地檢發布通緝，全案調查後，移送彰化地檢及移民署專勤隊歸案。據了解，阮男來台工作多年，原本在彰化一間工廠上班，去年因故逃跑後，近來都躲在台南，因身無分文，疑走投無路，出此下策。