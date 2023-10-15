2020年，士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉暗通猥褻少年嫌犯。今年5月15日，懲戒法院職務法庭各判處二人免除法官職務，轉任司法事務官，當日始即停止職務；至於同案台東地院女主任少年調查保護官，洪幸，審酌其挾怨報復，懲戒法院日前判處休職，共計3年。

回顧本案，姜麗香於2017年1月9日裁定交付安置1名少年到安置機構輔導；2020年8月25日，少年透過伯父向士林地院保護官反映，稱遭安置機構林姓男主任以「打手槍」方式涉嫌性侵。

該名保護官將此事告知姜麗香，姜麗香於是將少年遭性侵的訊息轉達高雄地院法官侯弘偉，並藉由侯的協助與洪幸取得聯繫。後來保護官和社工訪視少年，隨後回電予姜，告知此事只因少年胡扯，姜也未依法通報。

姜麗香訪視同安置機構的另一名少年後，協助林嫌取得有利的證據資料，並將非公開資料透露予侯弘偉，再由侯輾轉提供給林嫌。另，侯以LINE教導林嫌訴訟策略，又將自己與姜女間的LINE對話內容截圖傳送林嫌。

監院對此指出，洪幸得悉林男遭控性侵害後，卻將被害人資訊、訪視等書面資料，洩漏予無知悉權限的林男。由此監院認為，洪幸因曾與其中一名保護官生有職務嫌隙，基於報復將少年及保護官的個人資料洩漏出去，已然違反公務員保密規定。

案經監察院通過彈劾，懲戒法院職務法庭由2名參審員及3名法官組成合議庭審理認定，姜麗香、侯弘偉二人行經已嚴重減損人民對其等具有客觀、中立與公正功能等審判核心功能的信任，不適宜續任法官職務，判決免除法官職務，轉任司法事務官。

懲戒法院懲戒法庭一審後，於10月4日判洪幸休職，期間一共3年。至於另二名法官姜麗香、侯弘偉，則仍上訴職務法庭第二審中。

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