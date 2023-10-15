近期國內食安問題連環爆，引發各界議論，但高雄有民眾因在臉書上分享有關進口雞蛋問題的評論，卻遭司法單位傳喚，稱其違反食安法，國民黨高市立委參選人李眉蓁、陳美雅於15日舉辦記者會，批評人民對政府提出質疑就要被噤聲、查水錶，那政府根本是獨裁的「綠色恐怖」

陳美雅表示，上次在議會質詢時，高雄市長陳其邁坦誠有425萬顆進口蛋去向不明，所以民眾當然會擔心這些蛋是否會流到市面上，大家去討論雞蛋流向、公共政策，就要被政府用散播假消息或違反食安法來法辦，這根本是綠色恐怖再現，這樣子蠻橫無理、獨裁專制的政府，大家一定要用選票推翻。

李眉蓁指出，民進黨搞文字獄已經到走火入魔的地步，綠蛋不能說、毒蛋不能講，真的非常悲哀，民眾只是關心食安相關問題，就要被查水錶，呼籲檢調去查食藥署、農委會，請他們把事實、真相調查清楚，而不是去追殺老百姓，難道民眾沒有權利討論他吃的蛋有沒有安全疑慮？

國民黨青年部副主任李昶志痛批，其實追根就底，就是農業部跟食藥署擺爛，引起民眾恐慌，毒蛋事件已經過1個多月，食藥署依然重複強調「所有生鮮雞蛋屬於散裝蛋，無須強制標示產地、效期」，而這根本就是打臉農業部主張「雞蛋可溯源，雞蛋溯源標示制度」，這結果也告訴大家「雞蛋二維條碼（QR code）」無法完全掌握雞蛋流向，還是讓不肖業主開了方便之門。

李昶志強調，查水錶事件已經不是第一起，民進黨政府不是想解決民眾食安問題，而是想要解決提出問題的人，這種「抓人不找蛋」的作為，根本是要逼人民噤聲。前農業部長陳吉仲當初說巴西蛋有噴蠟，可以延長保存120天，而雞蛋根本沒有噴蠟，謊言當天就被拆穿，這是百分之百的假消息，呼籲警方用社維法裁罰。