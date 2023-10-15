苗栗市文華國小近日出訪韓國姊妹校。（文華國小提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市文華國小本月11日至10月16日，前往韓國盈德郡江口小學展開國際教育交流。（文華國小提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市文華國小本月11日至10月16日，前往韓國盈德郡江口小學展開國際教育交流，校方20位學生擔任親善大使角色，在3位師長帶領下把苗栗在地客家文化特色推展到韓國，校方盼藉此增廣學生見聞，同時也讓苗栗文化登上國際舞台。

文華國小2019年底與來台參訪的韓國盈德郡江口小學締結姊妹校，之後歷經三年新冠肺炎疫情，疫情期間，雙方定期以線上課程、壁畫共同創作方式維持姊妹校情誼，以教師共備及學生共學，持續國際交流。

為增廣見聞，校方這次實體參訪。文華國小林文星校長表示，江口小學適逢新校長就任，這次23位出訪的師生擔任文華親善大使，將新版姊妹校備忘錄及宣言帶到韓國。

在歡迎會上，在台灣的師生以視訊方式同步參與，與親善大使們一同見證文華與江口再次簽署姊妹校宣言及備忘錄。未來雙方將著重於使用數位科技輔助學習，台韓兩校學生互為學伴、互學及共學。

校方教務主任謝怡珮表示，文華國小20位親善大使在出訪前勤練英語、韓語，更準備了客家舞蹈「大地靚靚」及具有台灣特色的「望春風」、客語版「撐船調」直笛演奏，與韓國姐妹校師生深度藝文交流，同時也準備具有苗栗在地特色的紅棗農特產品，帶到韓國與姊妹校師生一起分享。

而在雙方教師的共備基礎上，位於海濱的江口小學安排以「SDGs14 保育及永續利用海洋生態系」為主題的接待課程，帶文華的學伴參觀當地海洋博物館，實際體驗當地海洋生態系及人文活動。

6年級親善大使曾皓說，上學期報名參加交流甄選時，緊張到快哭了，很想代表學校出去交流，又怕自己能力不好，但是在學校安排的一系列培訓課程中，發現自己其實可以做得很好，這次把在台灣所學帶到韓國，相信姊妹校的學伴一定會覺得很特別。

在學校擔任司儀的親善大使黃弘翔說，這次出國是一種不同的學習方式，可以看到真正道地的韓國文化，也可以在姊妹校裡結交外國朋友，這是比與家人旅行還要更棒的學習經驗。