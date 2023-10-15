味全龍15日作客桃園交手樂天桃猿，兩隊將繼續進行7日的保留比賽，比賽將從3局下繼續進行，龍隊由徐若熙接替投球，桃猿則同樣由當天先發的曾仁和續投。

龍隊總教練葉君璋表示，今天徐若熙會照正常調度，視比賽狀況而定，「（局數）應該會比上一場多。」由於龍隊只剩最後2場例行賽，目前在全年度、下半季都佔據第一，能夠連2年挺進季後賽機會濃，若屆時徐若熙身體都保持健康，也會把他帶進季後賽。

桃猿則由7日先發的曾仁和續投，總教練曾豪駒表示，曾仁和休息的天數跟輪值是剛好的，打線也不會有所變動，結束杭州亞運中華隊任務的林立則會在板凳待命。

來到球季尾聲，各隊持續為季後賽門票努力，龍隊連2天與統一獅為了全年度第一位置打得難分難捨，2場共打了約9小時，比賽打得如此膠著，讓葉總也笑說緊張到吃不消，希望比賽能夠直接快轉到第9局，但他認為，龍將們藉由這2場高張力比賽應該也有不少收穫。

葉君璋說：「感覺他們是滿享受這2場的過程，這樣的比賽對他們明年來講，會是很大的幫助，讓自己知道在場上任何狀況，要用怎樣的心態去面對比賽。」龍隊扣除今天比賽後，只剩21日對獅隊的比賽，投手全員待命，之後就等例行賽結束，這段時間會以備戰季後賽方向去做調整。