一名女網友日前抱怨孩子的爸出獄後，馬上找外面的女人壞壞，把出獄後的第一次給別人，扯的是時隔半年才跟她坦白，還說是怕給老婆招來衰運，原PO聽了傻眼；但事情PO上網後，竟有網友說是真的，有聽過「衰洨」這種說法，賭博和剛出獄的人特別迷信這個。

原PO日前在臉書「靠北婚姻－社團討論區」透露，孩子的爸半年前出獄，但她沒想到都已經過半年了，老公才告訴她，剛出獄的時候有去找其他女生打炮，還說這是有原因的，表示出獄後的第一次要找外面女人，否則會帶衰老婆，害老婆倒楣、招來晦氣，但原PO不相信，無法接受老公的說法。

驚人的出軌理由曝光後，引發網友討論，「真衰洨欸」、「而且還要射出來，這叫『衰洨攏乎哩』」、「骯髒，還需要找理由」、「我是不信這鬼話啦，但這個藉口很有創意」、「以後眾男性大德出軌都有藉口了，過霉運」、「愛家愛妻好男人」。

但有內行網友表示，真的有聽過「衰洨」這種說法，「朋友圈裡確實是有比較信的人在倒霉的時候會去找外面的射掉，光他主動告訴你這件事，我就覺得OK」，「這是賭博和剛關出來的人特別迷信的一句話」，還引來妹子留言「是這樣嗎？難怪我這麼衰」、「真的衰欸，早知道讓他去外面花錢」。

★《中時新聞網》提醒您： 不良行為，請勿模仿！

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！