民眾黨總統參選人柯文哲仍未敲定副手人選，他近日接受專訪，透露曾找前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮討論過。柯今日表示，如果用條件來講，鄒開蓮符合女性、中南部、企業界條件，但「這個不是你要找人家、人家就會答應」。

柯文哲今出席新書發表會，他聯訪時除了提及對藍營民主初選意見，也點出國民黨最大問題是「誰可以代表國民黨」，柯文哲說，他每天聽到得都不一樣，並引用閩南俗語「一盤都是魚頭」，形容國民黨。

對於自己是否將賴蕭配視為假想敵，柯文哲說，他無法預測民進黨要怎樣，副總統還是要賴清德自己決定，他沒有資格去講賴副手要選誰，且他也不是名嘴，如果是就會分析一大堆。

針對立委選舉，民進黨立法院黨團總召柯建銘稱，柯美蘭在新竹選區出生，卻用無黨籍參選，質疑民眾黨要不要全區域都以無黨籍參選，不用民眾黨身份。柯說，「他可以找我妹妹討論看看」。

對於民眾黨不分區是否會納入黃國昌、陳昭姿。柯文哲回應，「這種是動態的，在公布前都是臆測，何必呢？」