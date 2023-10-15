國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）在2024總統大選是否會合作，各界高度關注。（中時資料照）

「藍白合」會前會於昨（14）日舉行，國民黨、民眾黨在產生在野最強候選人方式上無共識。對此，資深媒體人黃揚明認為，藍白過招第一回合就卡關，接下來發展關鍵是雙方能否各退一步，否則就是各自操作棄保，這樣的局勢恐讓民進黨2024年繼續執政，國會也可望持續過半。

昨日登場的藍白會前會，國民黨方面由侯友宜競辦執行長金溥聰、國民黨祕書長黃健庭出面，民眾黨方面則由柯文哲競選總幹事黃珊珊及主任周榆修與會，雙方在產生在野最強候選人方式上無共識，民眾黨主張以5家民調平均數的結果決定，國民黨則提出直接投票式初選，得票高者出任藍白合總統候選人。

對此，黃揚明今在臉書直言，藍白過招第一回合就卡關，不過因雙方都希望遊戲規則對自己陣營有利，這樣很正常。他認為，接下來的發展關鍵在於雙方能否各退一步，才有繼續談的空間，否則就是各自操作棄保，但這會使藍白在立委選舉站在對立面，如此一來，民進黨2024不但可繼續執政，國會也可望持續過半或與盟友結盟過半。

而針對藍營主張設投開票所採「民主初選」，柯文哲今指出，國民黨只想展現地方組織實力，更批侯辦執行長金溥聰故意提出很難執行的方法，「看起來沒有打算要合作」。