縣長等人表揚模範老人象山村胡文男。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭屋鄉公所15日舉辦模範老人暨敬老楷模表揚活動，頭屋鄉長徐鑫榮和地方各界，表揚各村獲表揚長輩，眷屬盛裝與會，發揚「重陽節」敬老尊老的優良傳統。縣長鍾東錦獲邀出席，呼籲年輕人多回家跟長輩講講話，而縣府積極推動成立社區關懷據點，就是鼓勵長輩走出家門多活動，達到在地老化目標。

頭屋鄉公所今天在文德宮舉辦表揚大會，由鄉長徐鑫榮率鄉公所團隊和村長們主持，鄉代會主席涂金臺也帶領副主席范賢達等多位鄉代與會。縣長鍾東錦獲邀出席，帶領縣府秘書謝乾祥等人到場道賀致意，一起頒發模範老人牌匾、獎品，並跟獲獎者、家屬大合照，場面熱絡又溫馨；鍾縣長盛情難卻，當場清唱一曲客家山歌，與鄉親同樂。

鍾東錦說，競選縣長的「發放三節敬老禮金」政見，感謝各鄉鎮公所、代表會支持和配合，明年起開始發放敬老禮金，展現對長輩的尊敬，而縣府成立的社區關懷據點已多達211處，未來朝「一村一據點」目標邁進，也鼓勵長輩走出家門，不要待在家裡看電視，呼籲年輕人多回家跟長輩對話，才能刺激活化腦部、延緩長輩老化，達到在地老化目標。

縣府社會處長楊文志表示，敬老禮金發放對象為當年1月1日前，年滿65歲以上長輩及年滿55歲以上原住民，且設籍苗栗滿1年以上，每人每節核發1000元，分別在春節、端午節及重陽節前，以匯款方式撥入帳戶