桃園市龍潭科學園區第3期擴建計畫，因反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，傳出台積電放棄在此設1奈米廠。在地民意代表不分藍綠都希望，龍科3期既然是中央政策，台積電不來雖然可惜，但擴建計畫仍應持續推動，期盼藉此帶動地方發展，桃園市府及竹科管理局，應盡速合作並和民眾說清楚後續規畫。

立委呂玉玲指出，即便台積電不來，仍支持龍科3期擴建計畫推動，因為仍有科技產業有用地需求，針對部分居民抗議的聲音，希望桃市府和科管局盡快與地主多溝通，未來擴建案要做調整，要做到中央、產業與人民能夠3贏，徵收人民土地會有不一樣聲音，需要大家尋求共識解決問題。

桃園市議員徐玉樹說，龍科3期剛開始推動時說台積電要設廠根本是假議題，當時正值選舉，時任桃園市長的鄭文燦，只想拿台積電做門面，減少反對聲浪阻礙並拉抬民進黨聲勢，台積電從頭到尾都沒說要到龍潭，即便徵收案順利，真要設1奈米廠少說也是5、6年後的事情，是否順利一切是未知數。

他也說，竹科管理局舉辦第1次公聽會時，也不敢保證台積電落腳龍潭，徵收案在南側人口密集住宅區被剃除後，希望政府和科管局要做到與居民善盡溝通責任，大家關心如今龍科3期是否繼續推動，他則認為這是國家重大政策，且反龍科擴大土地徵收自救會不能代表全體龍潭人的聲音，也有地主希望被徵收，政府和科管局應盡速討論，也要趕快訂出第2次公聽會日期。

市議員張肇良則說，龍科3期擴建台積電是否要到龍潭設廠一直未有官方資訊確定，開公聽會時也沒有明確說明，引發龍潭民眾恐慌，如今都還沒講到土地徵收價格，台積電就退了非常可惜，而龍科3期是中央核定的開發計畫，如今台積電若確定不來，一定也會影響其他產業進駐的計畫，且相關的道路拓寬、雙語學校興建、重新檢討都市計畫等如今統統泡湯，是否將擴建計畫縮小或取消，希望科管局和桃園市府應該講清楚。