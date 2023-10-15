以無黨籍參選台南市第2選區立委的陳昆和（中）15日持續在善化牛墟市集拜票。（陳昆和競選團隊提供／程炳璋台南傳真）

台南市立委郭國文15日在玉井區成立競選總部，現場約有2000人，郭不滿對手散發文宣攻擊自己在溪北地區沒有貢獻，當場大秀山區重要政績，呼籲勿重演「linbay好油」抹黑事件。陳昆和15日造訪地方購物節與重陽敬老活動，堅稱郭失職未建設溪北。

郭國文在玉井區成立競選總部，台南市長黃偉哲、農業部政務次長陳添壽與多名綠營市議員都到場站台。郭提到上次選舉在山區共輸了4000多票，仍願意在山區成立服務處服務，持續經營、建設山區。

郭國文一直遭攻擊在溪北零建設，這次趁機對群眾大秀「牛肉」，包括在玉井區爭取山區首座長照中心、全市首座冷鏈物流中心在玉井，以及在楠西區規畫全台第1個果樹專區等。

台南市議員黃肇輝表示，有感民進黨在台南市沒有山區議員，幸好郭國文只要山區有需求，都願意幫忙，對手參選卻抹黑山區零建設，像小學生自己翹課，就說別人沒去上課，令人氣憤。

農業部政務次長陳添壽以「linbay好油」事件，造成認真的部長遭抹黑下台，痛斥有時謊話說3遍大家就會相信，希望民眾可以看清事實，支持郭國文。

陳昆和15日持續基層拜票，參加佳里購物節與善化、七股的重陽敬老活動，陳的競選團隊抨擊郭國文已有多次冒稱爭取建設成績，拿其他民代功勞來充數的「說謊紀錄」，台南市政府2022年上半年執行中的「重大交通預算」，山區確實也是0元，對手不需迴避，郭應先面對失職造成選區建設落後的現況，向選民道歉。