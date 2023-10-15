桃園市蘆竹區公所目前地下室及平面停車位僅約50個，已無法因應龐大洽公人潮。（蘆竹區公所提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹行政園區為老舊街區，近年移入人口攀升，密度也隨之提高，公所業務繁忙，辦公空間日漸擁擠，加上現有停車位已無法應付龐大的洽公人潮，急需增建停車空間。新行政園區紙上談兵多年，又遇到原物料上漲問題，改建經費攀升至17.92億元，市府財政吃緊，經專業人員評估認為該地段商業價值高，市長張善政拍板朝BOT方式辦理。

蘆竹區公所附近有南崁市場、圖書館南崁分館及蘆竹警分局且周邊住家林立，當地人口密度相當高。蘆竹區長李岳壇坦言，公所地下室及平面停車位目前只有約50個停車格，光應付平時洽公人潮已無法負荷，如若公所舉辦大型活動，即便禮堂能夠容納4、500人，但周邊停車位不足，時常接獲民眾反映停車空間不夠，最急需增建。

蘆竹新行政園區先前進行規畫設計，預計建置地上7層、地下3層的建物，預留214個停車位及演藝廳等空間，但改建的總經費高達17.92億元。工務局長汪在宙表示，考量該塊土地商業價值高，未來有機會能發展成區域型市場或百貨，主動委託專案管理（PCM）團隊針對蘆竹新行政園區營運做初步評估，認為該地段有高機率能吸引廠商投標，如此一來可為市府省下龐大的建設經費。

張善政日前也在市政會議上拍板定案，宣布未來將以BOT的方式規畫蘆竹新行政園區。至於如何增加容積部分，工務局則說可透過舊案都市更新等方式增加容積率，以此吸引廠商投標。

蘆竹新行政園區紙上談兵多年，這幾年又遇上疫情、原物料上漲等因素停滯，在地民代都相當關心。市議員劉勝全建議，既然已決定要以BOT方式興建，有明確目標就要努力執行，並將當地缺乏的展演館、活動中心及停車場等一併納入規畫。

市議員張桂綿則說，該地區每天有非常多洽公及買菜人潮，停車位一位難求的狀況多年無解，蘆竹警分局新廳舍雖即將完工，但內部停車空間仍不足，呼籲新行政園區規畫時要先估算周遭的停車需求，再研擬要設置多少停車位。