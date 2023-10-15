以《復仇者聯盟》中「美國隊長」一角大開知名度的42歲演員克里斯伊凡，在上個月低調與小16歲女星艾芭巴普蒂斯塔步入禮堂，消息一出粉絲哀嚎：「男神死會！」。而克里斯伊凡也在近日終於公開現身，手上的婚戒也金光閃閃。
提到婚禮細節，克里斯伊凡認：「我相信經歷過的人都知道辦婚禮是一件很累的事情」、「但現在一切都結束了，我也終於可以好好過生活囉！」提及新婚妻子，克里斯更是滿臉藏不住笑意。
克里斯也補充，他們這次辦了兩場婚禮，一場在美國西岸，另一場在葡萄牙，因妻子是葡萄牙人。回想婚禮細節，他表示：「其實還是很開心，很快樂的過程。」
克里斯早在先前就有表達過自己想要結婚生子的心情，現在正式成為人夫的他也算是夢想成真。現年才26歲的太太艾芭雖在影圈知名度不高，但也開始有幾部作品問世，接下來會以事業還是以家庭為重，也是大眾很好奇的問題之一。
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