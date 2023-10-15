現年92歲台積電創辦人張忠謀近來致詞時透露，24至50歲期間，因忙於工作，可說完全沒做任何運動，直到50歲才突然警覺，若再不運動，年紀越大健康會走下坡，從此落實每周至少運動4天以上，最近10、20年則是每天運動，此習慣一直維持至今，對他健康大有幫助。談及運動，許多人常好奇，哪一種最能延年益壽？對此，醫師指出，根據研究顯示，無論中、高強度運動都能降低死亡率，但若以長壽為目標，且運動時間不是問題，那麼大量的中等強度活動，如快走、打掃、園藝等似乎是最佳選擇。

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書粉絲頁「一分鐘健身教室」發文，引述美國大型研究來說明運動量與死亡率的關係。他首先將運動按照強度分成，中強度及高強度運動，前者定義是3～6MET（代謝當量），如快走、打掃、園藝，呼吸有些急促，但仍能完整講一句話；後者定義為，大於6MET（代謝當量），如跑步、登山、足球，會喘到無法講完一句話。

他表示，根據美國大型研究結果顯示，每周做高強度運動150分鐘，即能有效降低死亡率，但超過150分鐘則不會有額外好處，但也不會有傷害；至於中等強度運動則「沒有極限」，每周300分鐘能降低死亡率，即便一周做10小時，仍有額外好處。

總結來說，王思恒指出，每周運動5小時內，無論中強度或是高強度皆對健康有幫助。但如果目標是活超過百歲，且不考慮運動時間的情況下，那麼大量的中等強度活動似乎是最佳選擇。

所謂的代謝當量（Metabolic Equivalent,MET）是一種評估運動強度的方式，1個代謝當量被定義為每公斤體重每小時消耗1大卡的熱量，以生活例子來看，約等同一個人處在靜坐休息狀態，像是看電視時所消耗的能量。此數值也等於每公斤體重每分鐘3.5毫升的耗氧量。