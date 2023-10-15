阿Ken、安心亞、納豆、張立東、風田等《同學來了》主持群今（15日）舉辦粉絲見面會，納豆先前因腦溢血休養1年左右，現身《同學來了》見面會，他表示能跟阿Ken、安心亞等好朋友主持很開心，「讓我還可以邊休息邊上節目，真的很開心大家一直都在。」

《同學來了》今天參與活動的粉絲年齡層最小6歲、最年長75歲，讓阿Ken驚呼：「我們就是個闔家觀賞的好節目。」問到節目3年多印象最深刻的事，安心亞覺得這3年每次錄影都很有趣，甜笑說：「但最開心看阿Ken演任何物品。」認為阿Ken從有生命到無生命都能生動詮釋，阿Ken說節目話題包羅萬象，剛好以前表演課都學到一點。

張立東分享代班心得：「現在節目能做到3周年很不容易，希望節目能做到每個班底跟主持群都結婚生小孩。」不料被阿Ken吐槽：「我們是有可能啦，但你永遠單身，要等很久。」

風田（左起）、阿Ken、安心亞、納豆、張立東等《同學來了》主持群今天舉辦粉絲見面會。（鄧博仁攝）

張立東透露納豆休息期間很關心節目，「他其實每天都會看，有時候我代班，他會截圖畫面跟我說『這個不好笑』。」張立東稱納豆如同師父般嚴格指導，納豆也讚張立東在其監督之下進步很多。

《同學來了》舉辦粉絲見面會。（鄧博仁攝）

阿Ken則說大家也要一起監督納豆的健康，「他昨天拿了一個高腳杯，嚇我一跳，差點直接打到醫院，結果搞了半天是鮮奶茶。」納豆曝現在很注意飲食，滴酒不沾，直言：「不會想喝了。」也會定時回診、復健，身體恢復狀況良好，現場被Cue起立蹲下，納豆當場也做了「半套」，差一點起不來的畫面，十分爆笑。

《同學來了》舉辦粉絲見面會。（鄧博仁攝）

《同學來了》每周一至周五晚間9點在中天綜合台播出。