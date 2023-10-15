美媒《ESPN》照慣例在開季前公布現役球員百大球員排行，卻引來前金塊球星「野獸」肯揚馬丁（Kenyon Martin）不滿，他認為兩位新秀文班亞馬（Victor Wembanyama）、韓德森（Scoot Henderson）的排名不該高過快艇球星韋斯布魯克（Russell Westbrook）。

近幾個賽季韋少場上效率持續下滑，尤其加入了傳統豪門湖人之後，身價更是大跌，在ESPN新賽季的排名中落到第94位。在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）主持的Podcast節目中，肯揚馬丁狠批這份名單，「讓我看看這該死的名單，有93位NBA球員比韋少更出色，裡頭還有兩位連1分鐘的NBA比賽還沒打過，他們怎麼會比韋少強？你們這些白癡在胡說八道。」

已經不復全盛時期統治力的韋少，上賽季效力湖人、快艇場均繳出15.8分、5.8籃板及7.5次助攻，不過在投籃命中率方面為人詬病，不穩定的外線跳投成為韋少致命傷，即便如此快艇還是選擇相信他，季前雙方達成2年800萬美元合約再續前緣。

湖人時期的威少很難發揮正面影響力，作為第3進攻選擇卻打得綁手綁腳，由於里歐納德（Kawhi Leonard）、保羅喬治（Paul George）並不會占用太多球權，韋少才能發揮最大能力。ESPN排名中，韓德森排名第78，文班亞馬則是名列第47。