國造潛艦「海鯤號」近期話題不斷，針對有海軍人士批評該艦的設計，退役陸軍少將、桃園市議員于北辰砲轟，若該位批評者這麼厲害，就「不會只當到少校」。對此，同樣是少校退役的空軍前參謀官邱世卿狠酸，自己「真的不厲害」，因為不像于北辰，他算不出飛彈攔截率210%。

于北辰日前在直播中表示，由於過去台灣從沒自製過潛艇，能做出海鯤號，讓各國都相當震驚，然而，卻有聲音認為，海鯤號無法上浮、下潛，且沒有戰力，某位海軍少校更時常批評該艦。于北辰更怒嗆該位少校，若這麼厲害，他就不會連海軍學院都考不上、只當到海軍少校就退伍了。

而針對于北辰的說法，邱世卿昨（14）日發文狠酸，自己同樣是少校退伍，且也真的不厲害，因為不像于，他「算不出來攔截率210%」。許多網友也留言表示，「陸軍憑什麼嘲笑海軍」、「于還講過包公鍘龐統」、「他走鐘走的好厲害」、「官大學問大」、「這位將軍的一句話，就讓一堆少校以下的國軍官兵中槍了」。

邱世卿提到的「攔截率210%」，是于北辰在去年8月所說，當時他指出，若1發天弓飛彈的攔截率是70%，若同時發射3顆飛彈，攔截率就會達到210%，當時曾引起外界一陣冷嘲熱諷。