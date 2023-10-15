63歲香港影星、亞太影后鍾楚紅（紅姑）在80年代是炙手可熱的花旦，還因其美艷形象有著「東方瑪麗蓮夢露」的美名，不過她在1994年宣布息影後，僅能在一些公開活動上見到她的身影。近日，音樂人周啟生在社群上曝光曝光偶遇鍾楚紅的同框合照。

鍾楚紅息影後，憑藉著投資房地產躋身為富婆，並在世界各地遊山玩水，享受閒適、愜意的生活。此外，她也偶會出席公開活動及更新社群，在其上分享自己的生活近況及美照，讓想念女神的粉絲們一解相思之苦。

近日，香港音樂人周啟生在街頭捕獲野生的鍾楚紅，並興奮的將其放在社群上供粉絲們欣賞，從畫面中可見，鍾楚紅戴著墨鏡，將一雙充滿魅力的電眼藏在變色的鏡片之後，身穿休閒服飾的她，即便臉上看似未施粉黛，仍難掩女神的氣質，讓不少粉絲看得嗨翻。

此外，周啟生也在貼文中透露自己與鍾楚紅之間的對話過程，表示雖然鍾楚紅口中說不，但仍開心的與他合照，但他卻忍不住「食言」，將這張照片PO到網路上。對於周啟生此舉，除了讓網友笑翻，也紛紛大讚女神的美貌，表示：「好美，沒有人會怪你的」、「沒有準備都那麼漂亮，有準備的話一定會更美。」