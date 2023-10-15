台北市一名江姓男子，去年（111年）9月9日與好友相約聚餐，聊天時互相言語調侃，但江男卻尺度大開，狂虧楚姓友人，「你跟女友生下的小孩是雜種」，楚男一時氣憤拿起酒瓶怒瞪，隨後要離開時，江男卻拿酒瓶攻擊，導致楚男右眼球破裂，送醫救治後，確認視力完全喪失。

判決書指出，江姓男子供稱，當天與女友一同前往聚餐，我與楚男都有飲酒，還互相用言語調侃，當時可能玩笑開過頭，沒有顧慮到楚男感受，導致他有點生氣，有拿酒瓶看著我但沒有打我。

當時我覺得我們都是朋友，開玩笑，他就走心了，情緒不好，導致我覺得不公平，我才會拿酒瓶攻擊，我沒有瞄準哪裡，我是朝他額頭砸，酒瓶當場就碎裂。

楚男則向法官表示，當天酒過三巡後，江男突然對我人身攻擊，說我跟我女友生下來的小孩是雜種，我很生氣，原本要離開了，江男又問為何沒付錢就要走，原本我們隔天有約吃飯，覺得他喝醉了，不想跟他爭執，所以想離開，但他拿著酒瓶走過來，就朝我眼睛砸下去。

江男辯護人則稱，雙方是多年好友，平日感情良好無糾紛，當天只是偶然發生口角，並無重傷害的動機，案發後就持續關心楚男狀況，除表達歉意外也保證會負擔後續賠償。

辯護人說，江男目前是願意和解，先提供300萬元，希望這300萬元作為量刑參考，如果未來民事判決超過300萬元，江男也會全額支付。而當時因飲酒至辨識能力顯著降低，應依刑法第19條2項減輕其刑。

法官審酌，江男持玻璃酒瓶猛力毆擊楚男之要害，導致楚男右眼失明，顯見不尊重他人之身體、健康法益，法治觀念淡薄，且否認有重傷害犯意，難認確有悔悟之意；雖稱有和解意願，但尚未達成和解。日前依犯重傷害罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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