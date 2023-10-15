迴轉壽司是許多家庭聚餐時的熱門選擇。一位男子近日前往某家知名連鎖迴轉壽司用餐，沒想到鄰桌一個小家庭吃完後，夫妻竟將餐具疊好、桌面整理擦拭乾淨才結帳離開，讓她忍不住直呼是很棒的身教。不過許多餐飲業員工認為其實沒有必要，因為有時店員可能有自己的收拾習慣，客人自行整理可能反而造成困擾。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當時鄰桌一對夫妻帶著小孩吃壽司，「吃完後餐具疊好，桌面整理整齊乾淨，還擦過才離開」，讓他深深覺得是很好的身教，「服務人員看到應該會很感動」。

對此，許多人紛紛回應，「我是餐飲服務生，我看到這樣心裡會感覺很溫暖」、「從事餐飲外場的職業病」、「畢業旅行的時候，只有我們餐飲科會這樣疊」、「懂得體恤都值得讚賞，真棒」、「現在有茶碗蒸的地方，都要特別乖」、「有強迫症真的很麻煩，我去自助洗車最後都會花10塊把地板沖乾淨」。

不過也有餐飲業人士認為，這樣可能徒增店員困擾，「其實有時候服務人員反而不喜歡顧客這樣，有時候服務人員收拾可能有流程，這樣反而造成困擾」、「有的店家不喜歡這樣舉動，尤其是用過的衛生紙，丟在碗裡面」、「好意是好意沒錯，但把衛生紙放湯碗里真的對餐飲業造成不少困擾…」、「出自好意，謝謝！但…說真的沒意義！對我來講…這樣做只會讓服務人員多了一份工」、「其實吃一吃趕快走會更感動」。