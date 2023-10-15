民進黨總統參選人賴清德昨天到台中參加多場造勢活動，他批評中市府將中捷藍線路線站點「改到有力人士家附近」，引發議論，國民黨台中市議員黃健豪怒批，賴清德來台中，一開口就在抹黑騙人，無論是蓄意欺騙，還是根本搞不清楚台中的發展，都讓台中人看破治理能力。

台中捷運藍線路線爭議從中二立委補選到去年市長選舉一直是藍綠攻防的重要議題，台中市長盧秀燕連任後也多次喊話中央儘速通過核定，但至今仍未通過行政院核定。賴清德昨天早上在旅中鄉親賴清德後援會成立大會中指出，若按照當初林佳龍市長任內的版本沒改變路線，現在進度不會是這樣，更指市府將站點「改到有力人士家附近」令大家失望。

黃健豪指出，賴清德來台中，一開口就在抹黑騙人，台中捷運藍線的問題，同樣的抹黑、同樣的說明已經來回數次，就像台中捷運的計畫在台中和行政院來回數次沒有進度一樣。

黃健豪說，賴清德說的改路線，實際上少一個字，是改「回」路線，台中捷運最初就是規畫走「台灣大道（中港路）」，林佳龍執政那幾年改過路線繞來繞去，盧秀燕市府改回台灣大道才是正常的事。以台北市捷運藍線為例，路線是在忠孝東路上，如果繞行八德路，或是繞行松山路，再接回忠孝東路，應該是很荒謬的事，林佳龍的台中捷運藍線版本，就是這種繞進來又繞出去的荒謬版本。

黃健豪強調，賴清德宣稱盧秀燕改了行政院核定的計畫，但台中捷運藍線的計畫，行政院從頭到尾都沒有核定過，這麼重要的事，賴清德還能說錯，只有兩個情況，一個是刻意欺騙，一個是他根本不在意台中的發展和進度，但無論是蓄意欺騙，還是根本搞不清楚台中的發展，都讓台中人看破治理能力。