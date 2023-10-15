企業19年甲級男女排球聯賽，15日由極速超跑和新北中纖揭開序幕。新北中纖本季外援大換血，有來自烏克蘭的Yulia、塞爾維亞的Mira以及美國的Bree，反觀極速超跑的Carla和Aleoscar雙雙續約，新舊外援對決成為賽事亮點。最終極速超跑以25比23、21、15直落三拿下勝利。

首局新北中纖靠著全新外援中間手Yulia和主攻手Mira，在攻防兩端都有亮眼表現。極速超跑多點開花的攻勢，隊長陳菀婷多次的斜線攻擊宣告自己滿血回歸，去年的得分后Carla也不甘示弱，在四號位造成威脅。最終極速超跑拿下第一局。

第二局極速超跑乘勝追擊，抓住新北中纖失誤的機會，開局便將分差拉到3分，逼得新北中纖喊出暫停。暫停調整過後，新北中纖展現韌性，不讓分差繼續擴大，始終維持在3分差內。但極速超跑靠著Carla輸出強大火力，以及Aleoscar最後銅牆鐵壁的攔網。奠定此局勝利。

第三局新北中纖嘗試變陣，讓李子嫣上場扛起中間手重任，成功收到效果，開局打出4比1的領先。然而暫停過後，極速超跑穩住陣腳，靠著地主球員蔡幼群和Carla在四號位的火力輸出，連續的得分超速甩開對手，最終極速超跑拿下第三局，直落三贏得勝利。

去年受傷的「阿非」陳菀婷，對於傷勢的狀況，他說自己已經準備好迎接新的賽季。談及本季的目標，她表示：「一定會想要拿冠軍，但希望一步一步慢慢來，先將隊上的溝通和默契做好。」而回歸企排舞台的舉球員楊怡真也說道，希望能將過去旅外經驗分享給隊上新秀們，讓不同風格融入極速超跑。