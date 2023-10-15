近期各縣市屢傳出學校營養午餐中毒事件，教育部表示，校園食品中毒案件發生率，已納入食安五環重點評分項目；同時，學校若發現團膳業者有衛生不良之情形，可依午餐契約辦理違約記點、終止或解除契約。

基隆深美國校近日發生營養午餐中毒事件，教育處長劉美蘭因督導不周將改調任參議，深美國小校長校長陳建文因疑有不當處置，基隆市政府將於下周儘速召開《校長成績考核委員會》進行討論。這起事件讓外界再度關心營養午餐品質控管的問題。

教育部表示，學校辦理午餐應成立學校午餐供應委員會或相當性質之組織，嚴格控管供應品質，確保學生用餐權益；學校之團膳廠商，應經衛生主管機關稽查、抽驗、評鑑為衛生優良者。

教育部國教署已訂定學校午餐食品中毒標準處理流程，結合行政院食安五環，落實三級校園食品安全衛生管理機制；學校得隨時派員或委託代表到廠瞭解食品衛生管理作業，發現有衛生不良之情形，應立即通知當地衛生主管機關處理，並依學校午餐契約辦理違約記點、終止或解除契約。

教育部國教署每年配合食品藥物管理署編製之食品中毒發生與防治年報等文件，針對常見中毒原因及預防措施，已編製餐飲衛生線上教學課程供學校午餐廚務人員線上學習。

教育部國教署指出，校園食品中毒案件發生率，已納入食安五環重點評分項目，將持續請地方政府及學校落實餐飲衛生督導機制，嚴格把關學校午餐品質。