寶山鄉近年移入大量科技業從業人口，竹科人上下班時間難以配合垃圾車清運，多向鄉公所反映希望設置垃圾子車，鄉公所今年中規畫試辦設置定點掀蓋式垃圾子車，效果良好，不少社區也與公所有共識，已開始整建資源回收空間放置，未來讓垃圾車方便進出清運。

寶山鄉清潔隊人力受限鄉內人口無法擴編，目前僅有29人，全鄉垃圾清運路線共4條，僅有市區1周清運5天，部分偏遠地區甚至1周只收1天垃圾。清潔隊長徐旭輝指出，為了配合園區工作人員下班時間，運清時間為晚間6時至10時，「應該是竹縣最晚。」

近來寶山因台積電擴廠進駐，大型社區急遽增加，有不少居民表示上下班難以配合垃圾車清運時間，能否建置定點垃圾子車，讓民眾可彈性倒垃圾。寶山鄉長邱振瑋今年5月起推動社區垃圾子車計畫，巡迴各社區舉辦說明會，並選定某社區試辦，3個月來成效良好，持續辦理中。

徐旭輝表示，過去垃圾車都是開進社區挨家挨戶收垃圾，辦理定點垃圾子車後，改為每周二、四、六清運，加上與社區管委會溝通必須先做好垃圾分類，讓清潔隊清運垃圾變得更有效率。徐旭輝表示，社區申請後清潔隊也須現勘場地，按照要求，社區資源回收空間必須在1平面且不能阻礙通道，目前已有幾個社區朝此模式規畫中。

此外為推動垃圾減量的目標，寶山鄉也全力宣導資源回收，透過鄉內活動舉辦，清潔隊結合資源回收物兌換摸彩券，也安排攤位做二手物品交換、買賣，藉此鼓勵鄉親朋友資源回收做環保、惜物愛物。目前寶山鄉執行資源回收率高達80％，遠高於新竹縣總平均53％。