（17:15更新，補充內文）台灣運彩xT1聯盟2023-24球季季前熱身賽15日在新北新莊體育館進入到最後一天，陰涼的午後不少球迷全家大小一起進場看球，高雄全家海神全場多數時間處於落後，但在第4節展開反攻，單節團隊投進4記三分球、打出31比19攻勢，在比賽尾聲再度超前，終場海神87比80擊敗特攻，上季例行賽主場不敗的特攻，意外熱身賽在自家主場吞下敗仗。

新北中信特攻開賽率先得分，高雄全家海神隨後連得5分超前，不過特攻在飛克、克力斯接力連得6分後要回領先，接下來就一直保持領先優勢，不過戰局在第4節出現變化，整場主要在落後苦追的海神，末節在56比68落後12分之際，在于煥亞2記三分球在內連續打出14比0猛攻，取得70比68領先，自首節後再度超前比數。

打出氣勢的海神，呂威霆也加入三分開火行列，比賽最後31.7秒海神主控布銳克曼與隊友瓊斯配合完成空中接力灌籃，讓比賽氣氛掀起另一波高潮，終場就以7分之差帶走勝利。

對於難得在主場吞敗，特工總教練李逸驊笑說：「比賽就是算，不過每人也有不同解讀角度，就是希望團隊盡力打好比賽內容，教練團不在意是否主場不敗紀錄，只希望球員上場就是積極奮戰。」

此役海神布銳克曼貢獻19分、7籃板、7助攻，瓊斯17分、15籃板，呂威霆16分；特攻傑卡21分全場最高，飛克17分、15籃板，克力斯18分、10籃板。